Brug­ge heeft een nieu­we huis­stijl, met aan­ge­past logo

De stad Brugge heeft een nieuwe huisstijl, met een aangepast logo. En daar is wat ophef over ontstaan. Niet alleen over het ontwerp zelf, maar ook over wat het allemaal gaat kosten. 900.000 euro zegt de oppositie, maar de stad relativeert dat. Dat bedrag is gespreid én het hoeft bovendien niet zo hoog op te lopen, zegt de burgemeester.

Het nieuwe logo van de stad blijft op zich gelijk, maar de stad gaat het wel met andere kleuren inzetten. De letters BRUGGE zullen dus meestal zwart of wit zijn, maar altijd in combinatie met een kleur. Brugge betaalde daarvoor 122.000 euro aan een ontwerpbureau, en het kan de komende acht jaar elk jaar nog eens voor een kleine honderdduizend euro aan aanpassingen inzetten. Een bedrag dat de stad niet helemaal hoeft op te nemen. Brugge wilde vooral meer als één stad spreken: de verschillende stadsorganisaties samen hadden tot nu meer dan 250 logo's.

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Nieuws
