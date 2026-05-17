Het nieuwe logo van de stad blijft op zich gelijk, maar de stad gaat het wel met andere kleuren inzetten. De letters BRUGGE zullen dus meestal zwart of wit zijn, maar altijd in combinatie met een kleur. Brugge betaalde daarvoor 122.000 euro aan een ontwerpbureau, en het kan de komende acht jaar elk jaar nog eens voor een kleine honderdduizend euro aan aanpassingen inzetten. Een bedrag dat de stad niet helemaal hoeft op te nemen. Brugge wilde vooral meer als één stad spreken: de verschillende stadsorganisaties samen hadden tot nu meer dan 250 logo's.