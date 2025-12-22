De bossen werden in 1899 aangekocht op advies van toenmalig burgemeester Visart de Bocarmé, via de Burgerlijke Godshuizen, de voorloper van het OCMW. “Het was een belegging die moest opbrengen via houtkap,” zegt burgemeester Dirk De fauw. “Die opbrengst is er vandaag nog altijd.”

Voor het beheer werkt het OCMW samen met het Waalse Département de la Nature et des Forêts. “Wij staan in voor de houtkap, heraanplanting en het onderhoud, zodat het bos in goede staat blijft,” zegt Jean-Claude Adam van DNF.

