Brugge dit najaar gaststad van congres rond plantaardige en duurzame gastronomie
Brugge wordt van 25 tot 27 oktober 2026 gaststad van de We’re Smart Awards Show. Het internationale congres rond plantaardige en duurzame gastronomie viert er zijn tienjarig bestaan.
Na Valencia en Londen kiest We’re Smart World voor Brugge als gaststad. Drie dagen lang verzamelen topchefs en food innovators rond de toekomst van plantaardige gastronomie.
"Logische stap"
Schepen Pablo Annys noemt de komst logisch: “Onze Brugse voedselstrategie viert ook haar 10-jarig bestaan. Gezonde en duurzame voeding speelt een sleutelrol in de transitie naar een klimaatvriendelijke samenleving."
In de Green Guide 2026 krijgen onder meer Restaurant Patrick Devos en De Jonkman erkenning. Volgens schepen Minou Esquenet bevestigt dat de sterke gastronomische reputatie van de stad.