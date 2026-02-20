Schepen Pablo Annys noemt de komst logisch: “Onze Brugse voedselstrategie viert ook haar 10-jarig bestaan. Gezonde en duurzame voeding speelt een sleutelrol in de transitie naar een klimaatvriendelijke samenleving."

In de Green Guide 2026 krijgen onder meer Restaurant Patrick Devos en De Jonkman erkenning. Volgens schepen Minou Esquenet bevestigt dat de sterke gastronomische reputatie van de stad.