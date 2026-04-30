Meer dan 200 buurtcomités hebben bloemen aangevraagd via de stad om aan gevels te zetten of in voortuinen aan te planten. Van Zeebrugge tot in alle andere deelgemeentes en wijken. De bedoeling is de buurt kleurrijker te maken maar ook om de bewoners zo te verbinden.

"Het is de bedoeling dat je aan de buren vraagt: willen jullie bloemetjes? En hoeveel, en welke soort," zegt Sabien Stieperaere. "Dan breng je uiteindelijk die buurtverbinding tot stand door in de buurt rond te gaan met de bloemetjes of ze daar te zetten, en de mensen komen dan. Dat kan met een hapje en drankje zijn soms, leuke opritfeestjes, noem ik dat dan. Je ziet dan een leuke animo rond de bloemetjesactie ontstaan."