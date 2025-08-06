Vrijdag heeft Blue Islands laten weten dat alle vluchten geschrapt zijn, niet enkel die naar ons land. "Alle toekomstige vluchten die Blue Islands uitvoert, zijn geannuleerd. Reis niet naar de luchthaven tenzij u alternatieve reisarrangementen heeft getroffen", klinkt het in een statement.

Volgens bronnen zou de maatschappij failliet zijn. Logan Air zou enkele vluchten overnemen, maar die naar Oostende zouden daar niet bij zitten.