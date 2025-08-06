Britse luchtvaartmaatschappij houdt alle vluchten aan de grond: geen Britten naar Brugge in kerstperiode
De Britse luchtvaartmaatschappij Blue Islands komt dan toch niet naar de luchthaven van Oostende-Brugge. Het bedrijf is failliet en schrapt alle vluchten. Normaal zouden er in de kerstvakantie vluchten zijn tussen twee Engelse eilanden en Oostende om meer Britten naar Brugge te brengen.
In augustus kondigde de Britse luchtvaartmaatschappij nog aan dat ze in de kerstperiode vluchten zou voorzien vanuit de Engelse eilanden Guernsey en Jersey naar Oostende. Blue Islands bood opties voor een dagretour of een ticket met enkele overnachtingen in Brugge. Zo was het de bedoeling om meer Britten richting Brugge te brengen voor de kerstmarkt.
Wat nu?
Vrijdag heeft Blue Islands laten weten dat alle vluchten geschrapt zijn, niet enkel die naar ons land. "Alle toekomstige vluchten die Blue Islands uitvoert, zijn geannuleerd. Reis niet naar de luchthaven tenzij u alternatieve reisarrangementen heeft getroffen", klinkt het in een statement.
Volgens bronnen zou de maatschappij failliet zijn. Logan Air zou enkele vluchten overnemen, maar die naar Oostende zouden daar niet bij zitten.