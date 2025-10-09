Meer dan de helft van de bezoekers, 52%, kwam uit het buitenland. Daarbij vormen de Britten de grootste groep, met vorig jaar bijna 95.000 bezoekers. Er komen weer meer Britten, al zijn het er nog een kwart minder dan voor corona. De bezoekers blijven ook meer dan één dag, en zijn goed voor 370.000 overnachtingen. Het zijn cijfers die N-VA parlementslid Gijs Degrande opvroeg bij minister van toerisme Depraetere.

Gijs Degrande: “De Britse bezoekers zijn historisch en emotioneel sterk verbonden met Vlaanderen. Dat ze opnieuw de weg vinden naar onze frontstreek is een belangrijk signaal. Het toont dat blijvende investeringen in WOI-erfgoed en internationale samenwerking hun effect hebben.”