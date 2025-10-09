15°C
Aanmelden
Nieuws
Westhoek

Brit­se bezoe­kers in West­hoek maken ster­ke comeback

2023-01-09 00:00:00 - Betere cijfers voor Ieperse musea, maar Corona en brexit hebben zware impact op herdenkingstoerisme

Het herdenkingstoerisme in de Westhoek zit bijna terug op het niveau van topjaar 2019. In 2024 trokken de Wereldoorlog 1 - sites maar liefst 352.000 bezoekers.

Meer dan de helft van de bezoekers, 52%, kwam uit het buitenland. Daarbij vormen de Britten de grootste groep, met vorig jaar bijna 95.000 bezoekers. Er komen weer meer Britten, al zijn het er nog een kwart minder dan voor corona. De bezoekers blijven ook meer dan één dag, en zijn goed voor 370.000 overnachtingen. Het zijn cijfers die N-VA parlementslid Gijs Degrande opvroeg bij minister van toerisme Depraetere.

Gijs Degrande: “De Britse bezoekers zijn historisch en emotioneel sterk verbonden met Vlaanderen. Dat ze opnieuw de weg vinden naar onze frontstreek is een belangrijk signaal. Het toont dat blijvende investeringen in WOI-erfgoed en internationale samenwerking hun effect hebben.”

Redactie

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ongeval Izegem 1
Nieuws

Vrachtwagen met aardappelen kantelt, fietser kan net uitwijken
Ongeval boezinge
Nieuws

Vrachtwagen en lijnbus botsen in Boezinge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

File plopsa

Plopsaland: vanaf zaterdag proefopstelling om verkeersstromen beter te spreiden op E40
Kust

Herfstvakantie: weer speelt kust parten, maar hoopvolle vooruitzichten
Plopsaland

Na klacht over discriminatie: Plopsa past regels aan voor bezoekers met beperking
Treinen - Kust - Blankenberge - Station

Meeste kustbewoners steunen toerisme, maar helft vreest ook meer hinder
Terugkeer Benidorm 2

Rosa (105) beleeft samen met 13 andere rusthuisbewoners droomreis naar Benidorm: “Heel dankbaar”
Winterspelen 2022 - Bart Swings

Middelkerke opnieuw ‘Olympisch dorp’ tijdens Winterspelen van 2026
Aanmelden