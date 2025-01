31 miljoen ton van alle goederentrafiek per jaar is met de UK. Het is daarmee de grootste klant van de haven. Van de 3,5 miljoen auto's die hier passeren is het Verenigd Koninkrijk goed voor zo'n 550.000. Maar een goeie relatie tussen beide landen is op nog meer vlakken belangrijk.

"Op energievlak is er een heel belangrijke samenwerking, wij hebben hier de interconnnector Bacton gasleiding, dus daarover wordt er gesproken. Energie is ook elektriciteitsuitwisseling, dat is een aspect. Een zijaspect, dat zijn de transmigranten", zegt Patrick Van Cauwenberghe van Port of Antwerp-Bruges.

"Ik denk de grootste globale uitdaging, lokaal voor de haven hier en voor alle operaties van de UK met de haven, is dat de trafiek stabiel blijft en dat de haven zich aanpast aan de energiebevoorrading", vertelt de Britse ambassadeur Anne Scheriff. "De schepen hier zijn aangepast zodat ze minder vervuilend zijn. Dat is van groot belang."

Vooral ook in deze woelige geopolitieke tijden is het motto: samen staan we sterker. En de kersvers ambassadeur is alvast van plan om nog eens langs te komen. Sherrif is al zeker de komende vier jaar ambassadeur.