“De Lakenhallen van Ieper is één van de grootste burgerlijke gebouwen in gotische stijl in Europa”, zegt Kristof Louagie, de woordvoerder van Brandweer Westhoek.

“Als UNESCO-beschermd monument met twee musea en een complexe structuur, vormt het een bijzondere uitdaging voor hulpdiensten. Het gebouw staat niet alleen symbool voor de stad Ieper, maar is ook van grote culturele en toeristische waarde.”

“Brandweer Westhoek stelde in samenwerking met de stad Ieper een interventieplan op om snel en doeltreffend te kunnen handelen bij een mogelijke brand in dit historisch waardevolle gebouw. De oefening op 13 mei is bedoeld om dit plan in de praktijk te testen en optimaliseren, in navolging van recente branden in historische gebouwen zoals de Notre-Dame in Parijs en het beursgebouw in Kopenhagen”, aldus Kristof Louagie.