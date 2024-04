De 12-jarige jongen was met school op zeeklassen in Nieuwpoort. Toen hij rond 20.50 uur nog met enkele andere leerlingen op het strand aan het spelen was, liep het grondig fout. De jongen was een put aan het graven, maar op twee meter diepte stortte die plots in. De jongen zat op dat moment in de put en moest door de brandweer bevrijd worden. Na twaalf minuten graven konden een 8-tal brandweermannen hem uiteindelijk bevrijden. Volgens de brandweer heeft de jongen veel geluk gehad dat z’n borstkas niet omklemd zat, want zo kon hij blijven ademen. Alle leerlingen konden na de reddingsoperatie gewoon terug naar hun hotel.