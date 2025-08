De hulpdiensten kregen rond iets na 10 uur een oproep voor een brandend voorwerp aan het Visserijdok. Dat ging gepaard met heel wat rookontwikkeling. "Mogelijk gaat het om een springtuig of een fosforhoudend vat", zegt Simon Fiers van de lokale politie. "We kunnen voorlopig nog niet met zekerheid zeggen wat het precies is."

Uit veiligheidsoverwegingen werd een perimeter ingesteld. De ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse. In Oostende loopt momenteel ook het festival Theater aan Zee. Enkele van de voorstellingen staan gepland in de buurt van de dokken. Het is nog niet duidelijk of die kunnen doorgaan. "We bekijken eerst of alles veilig is", aldus Fiers.