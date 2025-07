Ook op andere locaties werd er vandaan nog volop gerepeteerd. Zo bereidt choreograaf Alexander Vantournhout samen met zijn gezelschap Not Standing zich voor op de première van Frames, een voorstelling over perspectief, die tien keer wordt opgevoerd op een locatie vlak bij de Oostendse luchthaven. In de duinen bij Fort Napoleon repeteert Camping Sunset aan Queen of the Flies, een vrije bewerking van Lord of the Flies, die vanavond in première gaat.