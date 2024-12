De brand brak uit rond 1u30 in een huurwoning tussen de Ieperstraat en de spoorweg bij het station in de Poperingse binnenstad. De bewoners werden gewekt door hun rookmelders en belden de brandweer van de zone Westhoek. Die was snel ter plaatse en kon de woning aan de linkerkant van het gebouw vrijwaren. In het huis zelf is er alleen waterschade en aan de zijkant wat brandschade.

De oorzaak van de brand is allicht accidenteel. Smeulende assen zouden een GFT-bak in brand gezet hebben.