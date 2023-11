"De brandweer van Oostende bluste gisteren een hevige schoorsteenbrand in een woning in de Kwintebankstraat", zegt de stad.



"De buurtbewoners kregen de melding om ramen en deuren dicht te houden. Om 19 uur kwam dan het bericht dat alles onder controle was. In tegenstelling tot wat er hier en daar in de media verscheen, kwam er geen asbest vrij. Dat bleek uit stalen van de brandweer", laat de stad nog weten.