Een zware uitslaande brand in een alleenstaande villa in de Kwintebankstraat in Oostende zorgt voor een hevige rookontwikkeling in de Vuurtorenwijk. 6000 mensen uit Oostende en Bredene hebben via BE-alert een melding gekregen om ramen en deuren gesloten te houden. Het is niet uitgesloten dat er asbest vrijkomt.