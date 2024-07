Het vuur brak uit rond 1u30, in de garage. Daar stond een elektrische fiets waarvan de batterij aan het opladen was. Mogelijk heeft die door oververhitting vuur gevat. De drie bewoners konden het pand tijdig verlaten, de vader moest wel naar het ziekenhuis met lichte brandwonden en rookintoxicatieverschijnselen.

De brandweer had het vuur snel onder controle, toch is de schade groot. Het gebouw is voorlopig onbewoonbaar, ook al omdat er geen elektriciteit meer is.