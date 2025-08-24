In de nacht van zondag op maandag was een zware brand uitgebroken in een afvalverwerkend bedrijf op de grens van Spiere-Helkijn en Dottenijs, bij Moeskroen. Het vuur veroorzaakte een felle gloed en grote rookontwikkeling.

Drie brandweermannen raakten bij het blussen gewond. “Twee liepen een hitteslag op en één had een voetblessure,” zegt burgemeester Mathias Goos van Spiere-Helkijn. “Gelukkig mochten ze het ziekenhuis intussen verlaten.”



Omdat het bedrijf vlak bij de taalgrens ligt, kwamen ook brandweerploegen uit Wallonië en zelfs Frankrijk helpen