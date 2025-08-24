22°C
Brand Dot­tenijs: lucht­kwa­li­teit genor­ma­li­seerd, bedrij­ven kun­nen weer aan de slag

Na de zware bedrijfsbrand in Dottenijs is de luchtkwaliteit weer genormaliseerd. Dat blijkt uit nieuwe metingen van gisteravond, laat buurgemeente Spiere-Helkijn weten. Bedrijven in de buurt kunnen weer aan het werk. Het nablussen duurt nog tot deze namiddag.

In de nacht van zondag op maandag was een zware brand uitgebroken in een afvalverwerkend bedrijf op de grens van Spiere-Helkijn en Dottenijs, bij Moeskroen. Het vuur veroorzaakte een felle gloed en grote rookontwikkeling.

Drie brandweermannen raakten bij het blussen gewond. “Twee liepen een hitteslag op en één had een voetblessure,” zegt burgemeester Mathias Goos van Spiere-Helkijn. “Gelukkig mochten ze het ziekenhuis intussen verlaten.”

Omdat het bedrijf vlak bij de taalgrens ligt, kwamen ook brandweerploegen uit Wallonië en zelfs Frankrijk helpen

Drie brandweermannen gewond bij zware brand in afvalbedrijf Dottenijs
