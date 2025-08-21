Het gebouw van Vanheede ligt in Dottenijs, net op de grens met Spiere. Er is een intergemeentelijk coördinatiecentrum opgericht omdat er in elk geval nog 24 uur zal geblust moeten worden.

De brand brak uit rond 3 uur vannacht en vernielde een afvalsorteercentrum. Er kunnen onschadelijke deeltjes neerslaan in de buurt. Afhankelijk van de windrichting kunnen die deeltjes ook terechtkomen in buurgemeente Spiere-Helkijn.

Basisschool De Polyglot opent vandaag, maar de kinderen worden tijdelijk opgevangen in de sporthal.