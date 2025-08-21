24°C
Aanmelden
Nieuws
Spiere-Helkijn

Brand Dot­tenijs: ook inwo­ners van Spie­re moe­ten deu­ren en ramen dicht houden

Vanheede

De brand bij afvalverwerkingsbedrijf Vanheede op het industrieterrein Spiere-Dottenijs, is onder controle. Aan buurtbewoners, ook inwoners van Spiere wordt gevraagd om deuren en ramen gesloten te houden. 

Het gebouw van Vanheede ligt in Dottenijs, net op de grens met Spiere. Er is een intergemeentelijk coördinatiecentrum opgericht omdat er in elk geval nog 24 uur zal geblust moeten worden.

De brand brak uit rond 3 uur vannacht en vernielde een afvalsorteercentrum. Er kunnen onschadelijke deeltjes neerslaan in de buurt. Afhankelijk van de windrichting kunnen die deeltjes ook terechtkomen in buurgemeente Spiere-Helkijn. 

Basisschool De Polyglot opent vandaag, maar de kinderen worden tijdelijk opgevangen in de sporthal.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Brand

Meest gelezen

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Bellewaerde
Nieuws

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Tractor brand

Tractor vat vuur en brandt uit in Dranouter
Brand oedelem
Update

Bewoonster overleeft zware brand in Oedelem niet
Appartement brand Torhout (Google Maps)

Appartementsgebouw in Torhout onbewoonbaar na vermoedelijke brandstichting
Heropstart meubelfabriek 1

Meubelmakerij Collett & Victor herstart na zware brand in Emelgem
brand assebroek

Brand in jeugdcomplex Zandberg in Assebroek
Horafrost brand 3

Opruimwerken na verwoestende brand Horafrost klaar: meer dan 1.200 (!) vrachtwagens afval
Aanmelden