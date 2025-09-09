In Rollegem, bij Kortrijk, is rond 14 uur brand uitgebroken bij textielbedrijf Walotex. Buurtbewoners hebben een Be-alert gekregen met de vraag om ramen en deuren dicht te houden.
Er was even sprake van een zware industriebrand en hevige rookontwikkeling. Maar de schade blijft voorlopig beperkt: in één loods zou een toestel vuur gevat hebben en de vlammen zijn overgeslagen op de dakbedekking.
De brandweer van de zone Fluvia is massaal ter plaatse voor het geval de brand zich toch zou uitbreiden.
Ben Storme