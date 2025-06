Het verbod op wateractiviteiten in De Mandel en het kanaal Roeselare-Leie blijft van kracht. Tijdens de brand kwam mogelijk vervuild bluswater in het water terecht. De resultaten van een staalname zijn nog niet bekend. Tot dan blijven activiteiten op of in het water verboden in Staden, Roeselare, Izegem, Ingelmunster, Oostrozebeke en Wielsbeke.

"Onze veiligheidsdiensten, deskundigen en medewerkers blijven de komende dagen meldingen van inwoners opvolgen. We maken ook afspraken om de gevolgen van de brand verder aan te pakken. En samen met de provincie volgen we de situatie met de waterkwaliteit in de waterlopen op", zegt burgemeester Ludwig Willaert. Brandresten of roet hoeven niet meer gemeld te worden.