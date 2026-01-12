De brand ontstond rond 17.30 uur in de Sun- & Beauty Club Sunzone, toen één van de klanten merkte dat het plots erg warm werd aan haar voeten. Ze sloeg meteen alarm.

De brandweer van Kortrijk en Zwevegem kwam snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. De zonnebank en de benedenverdieping liepen schade op door hitte, rook en roet. Op de bovenverdieping bevinden zich enkele studentenkoten, maar daar was niemand aanwezig en er is geen schade. De rookmelders functioneerden correct.

Na de interventie mochten de klanten hun spullen en schoenen recupereren. Door de brand was ’t Hoge tijdelijk afgesloten voor het verkeer, maar dat veroorzaakte geen grote hinder.