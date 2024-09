Enkele maanden geleden viel het gerecht binnen in het kantoor van de politiezone Westkust en ook het gemeentehuis van De Panne werd doorzocht. De politie moest daarna camera's weghalen die op een appartement stonden in de Dynastielaan en die gebruikt werden in de strijd tegen mensensmokkel. Maar nu staan er nog altijd andere camera's, en het is niet duidelijk voor wat die dienen. Burgemeester Degrieck dient daarom een klacht in tegen onbekenden.

"Volgens de firma die ze geplaatst heeft, is het in opdracht van defensie of van de marine. Volgens defensie of de marine is daar helemaal niets van aan. Dus vraag ik mij af wat die camera's daar eigenlijk doen? Ik vraag dat het parket onderzoekt waarvoor die camera’s gebruikt worden", verklaart de burgemeester.