Wie gaat bouwen of verbouwen in Kortrijk heeft met de bouwcode een document waarin alle regels staan die gelden in de stad, tot zelfs het installeren van een warmtepomp. "Een duidelijke bouwcode biedt zekerheid voor bouwheren," zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Hannelore Vanhoenacker. "Door dialoog en maatwerk te combineren met heldere regels, zorgen we voor een eerlijk speelveld."