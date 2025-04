Een timelapse toont hoe het bouwdok in minder dan 1 week tijd gevuld raakt met 800.000 kubieke meter water, gelijk aan 320 olympische zwembaden. De onderwaterzetting ging vlotter dan verwacht. Volgende week starten de werken om een opening in de dijk te maken zodat de acht enorme tunneldelen dan uit het dok kunnen. Bedoeling is dat over ruim een maand het eerste transport gebeurt.