Bouwbedrijven moeten bij hitte koele dranken ter beschikking stellen en hun werknemers beschermen tegen de zon. Bijvoorbeeld door schaduw te creëren met schaduwdoeken of zeilen, het dragen van een hoofddeksel, zonnebril en het smeren van zonnecrème. Best passen ze ook de werkorganisatie wat aan, bijvoorbeeld vroeger beginnen werken of meer pauzes inlassen.

Kurt Taliman, T-Plus Dakwerken Oostrozebeke: “We voorzien ook aangepaste kledij. Ze hebben ook graag T-shirts zonder mouwen in zo'n weer omdat dat iets luchtiger is nog. Een short mag eigenlijk niet, maar in zo'n weer is het een beetje extreem om met een lange broek op een dak te staan en bezig te zijn. Tot 28 of 29 graden valt dat wel nog mee maar nu is dat wel heel extreem aan het worden.”