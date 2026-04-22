Noran De Witte vond het alvast interessant: “Wij hebben meerdere dingen geleerd. We hebben bijvoorbeeld een nieuwe methode van metselen geleerd, met lijm in plaats van mortel."

Leerlingenaantallen gaan achteruit

Er zijn zo'n 13 workshops en demo's. Zo wil de school mee zijn met de huidige vernieuwing op bouwtechnisch en technologisch vlak. Luc Maddens, Technisch Adviseur Bouw VTI: “De laatste tien jaar is het bouwonderwijs met een goeie 60% achteruit gegaan qua leerlingenaantal. Dat is absoluut een zeer grote opgave voor ons en ook voor de bouwsector om jonge krachten, studenten, meisjes en jongens in onze studierichting te krijgen. Een Bouwdag zoals vandaag kan daar wel aan meehelpen. We proberen aan te tonen dat we toch mee zijn met de nieuwste technologieën.”

Moeilijk om personeel te vinden

Dat het moeilijk is om personeel te vinden, merken ook de bouwbedrijven. Shenzy Velghe, Stadsbader: “Het is moeilijk om goed personeel te vinden, om mensen te vinden die die lange uren en verplaatsingen willen doen. Als ze bij ons in een stagetraject stappen, leren ze de werven kennen, de collega's, de firma. Dan is dat soms iets gemakkelijker dan in het onbekende stappen.”