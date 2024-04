Arbeiders in de bouwsector hebben recht op twaalf rustdagen per jaar, maar die staan al vastgepind op de kalender. De Bouwunie pleit ervoor om bedrijven toe te laten om die dagen te verschuiven. “Dan gaan werkgevers het meer in de hand hebben om toch collectief te sluiten op momenten dat kinderen ook thuis zijn”, zegt Jean-Pierre Waeytens van de Bouwunie. “Dat kan geheel of gedeeltelijk zijn tijdens de Vlaamse schoolvakanties en geheel of gedeeltelijk tijdens Waalse schoolvakanties.”