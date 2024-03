In Brugge zijn ze volop bezig met de bouw van twaalf grote installaties voor de Triennale. Die start over een goeie maand. Internationale kunstenaars en architecten kiezen voor minder bekende plekjes in de stad en onderzoeken wat er daar nog mogelijk is. Niet evident in een historische stad als Brugge, die dan nog eens beschermd is door Unesco als Werelderfgoed.