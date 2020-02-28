Met een eerste kolomzetting is het startschot gegeven voor de bouw van Monoliet, een nieuw multifunctioneel klimcomplex van zo’n 4.000 vierkante meter. De oplevering is gepland voor maart 2027. Naast klimfaciliteiten komen er ook een eetcafé, polyvalente ruimtes, een fitness, een gespecialiseerde winkel en een kinesitherapiepraktijk.

Initiatiefnemer Jov Everaert droomde al jaren van een eigen klimcentrum. "De klimzaal was altijd dé plek waar vrienden samenkwamen. Vanuit die ervaring groeide de ambitie om zelf zo’n plek te creëren, maar dan op een manier die verder gaat dan een klassieke klimhal", zegt hij.

Het project richt zich zowel op beginnende als ervaren klimmers en voorziet aparte zones voor kinderen, recreatieve sporters en wedstrijdklimmers. Er komen mogelijkheden voor boulderen, lengte- en speedklimmen. Ook wedstrijden moeten er een plaats krijgen.

Volgens Everaert draait het project om meer dan sport alleen. "Klimmen is voor veel mensen ook een sociale beleving. Daarom willen we een ontmoetingsplek creëren waar sport, ontspanning en gemeenschap samenkomen."