In de Armoedestraat in Roeselare is officieel de bouw gestart van Monoliet, een nieuwe grootschalige klimzaal van 25 meter hoog. Het project wil meer zijn dan een klassieke sporthal en mikt op een brede ontmoetingsplek voor klimmers, sporters en bezoekers.
Met een eerste kolomzetting is het startschot gegeven voor de bouw van Monoliet, een nieuw multifunctioneel klimcomplex van zo’n 4.000 vierkante meter. De oplevering is gepland voor maart 2027. Naast klimfaciliteiten komen er ook een eetcafé, polyvalente ruimtes, een fitness, een gespecialiseerde winkel en een kinesitherapiepraktijk.
Initiatiefnemer Jov Everaert droomde al jaren van een eigen klimcentrum. "De klimzaal was altijd dé plek waar vrienden samenkwamen. Vanuit die ervaring groeide de ambitie om zelf zo’n plek te creëren, maar dan op een manier die verder gaat dan een klassieke klimhal", zegt hij.
Het project richt zich zowel op beginnende als ervaren klimmers en voorziet aparte zones voor kinderen, recreatieve sporters en wedstrijdklimmers. Er komen mogelijkheden voor boulderen, lengte- en speedklimmen. Ook wedstrijden moeten er een plaats krijgen.
Volgens Everaert draait het project om meer dan sport alleen. "Klimmen is voor veel mensen ook een sociale beleving. Daarom willen we een ontmoetingsplek creëren waar sport, ontspanning en gemeenschap samenkomen."
Blikvanger langs E403-snelweg
De opvallende locatie langs de E403 speelde een belangrijke rol in het ontwerp. Architect Stan Vandriessche koos voor een langgerekt gebouw dat verwijst naar een rotsformatie. "We wilden een herkenbaar baken creëren, met veel aandacht voor licht, zichtlijnen en het gevoel van buitenklimmen", zegt hij.
Ook de stad ziet potentieel in het project. "Met deze indrukwekkende nieuwe klimzaal bewijst Roeselare opnieuw zijn kracht als sportstad", zegt schepen van Sport Piet Delrue. "Door de centrale ligging en zichtlocatie kan dit initiatief klimmers uit heel Vlaanderen aantrekken."
De effectieve bouwwerken nemen volgens de bouwheer ongeveer tien maanden in beslag. Dankzij een uitgebreide digitale voorbereiding verwacht de aannemer het project efficiënt te kunnen realiseren.