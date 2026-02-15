Volgens de eerste vaststellingen wilde een van de bestuurders rechtsomkeer maken. De auto die volgde kon een aanrijding niet meer vermijden en knalde op het voertuig. Door de klap kwam een auto dwars over de rijbaan tot stilstand. De andere wagen week uit en belandde in de tuin van omwonenden.

Beide bestuurders raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Het verkeer op de ring ondervond hinder door het ongeval. De politie kwam ter plaatse om de omstandigheden verder te onderzoeken.