Nieuws
Tielt

Bot­sing door manœu­vre op ring van Tielt: wagen belandt in tuin

Op de ring rond Tielt is zaterdag een verkeersongeval gebeurd waarbij twee bestuurders gewond raakten. Het ongeval vond plaats op de weg richting Deinze.

Volgens de eerste vaststellingen wilde een van de bestuurders rechtsomkeer maken. De auto die volgde kon een aanrijding niet meer vermijden en knalde op het voertuig. Door de klap kwam een auto dwars over de rijbaan tot stilstand. De andere wagen week uit en belandde in de tuin van omwonenden.

Beide bestuurders raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. 

Het verkeer op de ring ondervond hinder door het ongeval. De politie kwam ter plaatse om de omstandigheden verder te onderzoeken. 

Jenna Lebrun
Gianni Seeuws

Gianni Seeuws
Ongeval

Aanmelden