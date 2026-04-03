Boshyacinten zorgen voor paarsblauw spektakel in Warandepark in Heuvelland, maar gemeente waarschuwt: “Blijf op de paden”
De boshyacinten in het Warandepark bij de Kemmelberg in Heuvelland kleuren het bos dit jaar vroeger dan normaal paarsblauw en trekken tal van bezoekers: van wandelaars tot amateurfotografen. De gemeente Heuvelland benadrukt wel het belang van op de paden blijven, zodat het bloementapijt ook volgend jaar intact blijft.
Boshyacinten kleuren het Warandepark aan de Kemmelberg in Heuvelland helemaal paarsblauw. Een kleurenspektakel, elk jaar midden april. Dit jaar zijn ze iets vroeger en dat lokt best wat kijklustigen naar het bos, zoals Alicia Neut. Al heeft zij nog een extra reden. "Ik ben hier eigenlijk om mijn communiefoto's te nemen. We hadden gedacht om het hier te doen, omdat ik hier eens met mijn oma ben geweest. Ik vond het heel erg mooi. Ze zijn heel kleurrijk en er zijn er heel veel."
Ook Sabine Rackelboom is fan van de bloemen. Zij komt hier niet voor communiefoto's, maar wil wel elk jaar opnieuw de bloemen fotograferen. "Ze zijn heel aantrekkelijk en schoon. Ik geniet daarvan. Het zijn er veel en het is een grote oppervlak. Kortom: het is schoon."
Opletten
De gemeente Heuvelland beseft dat het bloementapijt een extra trekpleister is, maar vraagt toch ook om op te letten. "We vragen zeker om op de paden te blijven", zegt eerste schepen Bart Vanacker. "Als ze vertrappeld worden, is het niet leuk voor de mensen want dan zijn ze stuk. Het is ook niet goed voor volgend jaar. Als ze teveel stuk getrapt worden, dan komen ze meestal het volgende jaar niet terug en dat wil zeggen een bloem minder."