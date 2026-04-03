Ook Sabine Rackelboom is fan van de bloemen. Zij komt hier niet voor communiefoto's, maar wil wel elk jaar opnieuw de bloemen fotograferen. "Ze zijn heel aantrekkelijk en schoon. Ik geniet daarvan. Het zijn er veel en het is een grote oppervlak. Kortom: het is schoon."

Opletten

De gemeente Heuvelland beseft dat het bloementapijt een extra trekpleister is, maar vraagt toch ook om op te letten. "We vragen zeker om op de paden te blijven", zegt eerste schepen Bart Vanacker. "Als ze vertrappeld worden, is het niet leuk voor de mensen want dan zijn ze stuk. Het is ook niet goed voor volgend jaar. Als ze teveel stuk getrapt worden, dan komen ze meestal het volgende jaar niet terug en dat wil zeggen een bloem minder."