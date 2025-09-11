Experts van de lidstaten van de Europese Unie hebben vrijdag het licht op groen gezet om kunstmeststoffen, die ontstaan zijn door de bewerking van dierlijke mest, onder bepaalde voorwaarden toe te laten in de landbouw.

De Boerenbond pleit er al jaren voor om herwonnen stikstof uit dierlijke mest te kunnen gebruiken als kunstmest. Een "grote stap vooruit voor de landbouwsector", aldus de Boerenbond over het Europees groen licht. "Renure-meststoffen hebben geen extra risico voor ammoniakemissies of de waterkwaliteit en ze dragen bij aan minder afhankelijkheid van import van dure kunstmest en prijs- en productieschommelingen. Zowel het milieu, de landbouwer als de consument winnen erbij", zegt Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens.

De organisatie dringt nu aan op een snelle implementatie ervan in Vlaanderen.