Boe­ren­bond tevre­den met Euro­pees groen licht voor kunstmestvervangers

2014-09-15 00:00:00 - Landbouwers brengen mest best snel binnen

De Boerenbond is tevreden met het Europees groen licht voor het gebruik van kunstmestvervangers. De landbouworganisatie vraagt een snelle implementatie op Vlaams niveau.

Experts van de lidstaten van de Europese Unie hebben vrijdag het licht op groen gezet om kunstmeststoffen, die ontstaan zijn door de bewerking van dierlijke mest, onder bepaalde voorwaarden toe te laten in de landbouw.

De Boerenbond pleit er al jaren voor om herwonnen stikstof uit dierlijke mest te kunnen gebruiken als kunstmest. Een "grote stap vooruit voor de landbouwsector", aldus de Boerenbond over het Europees groen licht. "Renure-meststoffen hebben geen extra risico voor ammoniakemissies of de waterkwaliteit en ze dragen bij aan minder afhankelijkheid van import van dure kunstmest en prijs- en productieschommelingen. Zowel het milieu, de landbouwer als de consument winnen erbij", zegt Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens.

De organisatie dringt nu aan op een snelle implementatie ervan in Vlaanderen.

Land- en tuinbouw

