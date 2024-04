De Landelijke Beweging, dat is Boerenbond samen met partnerorganisaties Landelijke Gilden, Ferm, Ferm voor Agravrouwen, KLJ, Groene Kring en LRV, rolt vanaf deze week een campagne uit die de land- en tuinbouwsector op een positieve manier in de kijker zet. De campagne 'Platteland met stem' streeft ernaar om "de stem van de boer kracht bij te zetten" en "de belangen van de land- en tuinbouwsector te verdedigen in het politieke debat".