Het boek van auteur Saskia Martens is hartverwarmend. Het Zitskicomplot ligt in alle boekhandels en is vooral een inspirerend boek over de moed van Lilou, haar familie en vrienden, een verhaal over veerkracht. Ook Vlaams minister Rob Beenders is geïnspireerd. Hij bezocht Lilou vandaag. "Het is ongelofelijk. Lilou toont hoe je, ondanks een enorme tegenslag, in drie jaar tijd een voorbeeld kan zijn. Als je dat kan, ben je gewoon een heel straf persoon. Dat verdient alle steun. Ik ga dit boek bezorgen aan alle ministers in de Vlaamse regering. Ik vind dat we echt meer inspanningen moeten doen om mensen met een beperking te ondersteunen."