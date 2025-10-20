13°C
Oostende

Boek Zit­ski Com­plot’ is geïn­spi­reerd op Lilou, een meis­je van 15 dat ver­lamd is van­af haar middel

In Oostende is het jeugdboek 'Het Zitskicomplot' voorgesteld. Het is gebaseerd op het inspirerende verhaal van Lilou Hens uit Zandvoorde bij Oostende. Lilou is 15 en drie jaar geleden raakte ze deels verlamd na een auto-ongeval. Sindsdien zit ze in een rolstoel, maar dat houdt haar niet tegen om te sporten. Ze doet nu aan zitskieën,. Sterker nog, ze droomt zelfs van de paralympische spelen.

Lilou, een uiterst gedreven en getalenteerde tiener, moest na het ongeval haar beloftevolle turncarrière inruilen voor de zitski en nieuwe dromen. "Ik mag nog geen wedstrijden doen. Pas op je 16 kan dat. Volgend jaar kan ik aan wedstrijden meedoen. Zo moet ik punten verzamelen om in 2030 uiteindelijk naar de Paralympics te mogen gaan. Vooral blijven trainen dus en als de wedstrijden komen, winnen natuurlijk."

Lilouminister
Zitski
Zitski2
Zitski3

Het boek van auteur Saskia Martens is hartverwarmend. Het Zitskicomplot ligt in alle boekhandels en is vooral een inspirerend boek over de moed van Lilou, haar familie en vrienden, een verhaal over veerkracht. Ook Vlaams minister Rob Beenders is geïnspireerd. Hij bezocht Lilou vandaag. "Het is ongelofelijk. Lilou toont hoe je, ondanks een enorme tegenslag, in drie jaar tijd een voorbeeld kan zijn. Als je dat kan, ben je gewoon een heel straf persoon. Dat verdient alle steun. Ik ga dit boek bezorgen aan alle ministers in de Vlaamse regering. Ik vind dat we echt meer inspanningen moeten doen om mensen met een beperking te ondersteunen."

Stefaan Kerger
Literatuur

