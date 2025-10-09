Minister van Defensie Theo Francken in Florennes op het belang van de economische return die het F-35-programma moet opleveren. "We geven meer geld van de belastingbetaler uit aan Defensie door de slechtere veiligheidssituatie, om België veiliger te maken, maar we moeten ons ook inzetten voor de economische return."

Lange samenwerking

Tegelijk onderstreepte hij ook de lange samenwerking tussen België en de motorenbouwer. Pratt & Whitney-motoren zaten zo ook in de F-16's en de F-104's van de Belgische luchtmacht. "Pratt & Whitney is essentieel voor het veilige luchtruim", aldus Francken. "Vandaag is een volgende stap in de samenwerking."

Benoit Reynders, CEO BMT Aerospace: “Door het bundelen van onze krachten bevestigen wij hoe innovatie en internationale samenwerking leiden tot deliverables van wereldklasse. Voor BMT Aerospace versterkt dit verder onze expertise op het vakgebied van luchtvaartcomponenten; tegelijk zorgt het ook voor langdurige industriële activiteit en hooggekwalificeerde banen in Vlaanderen.”

Marktleider

BMT Aerospace is marktleider in de productie van transmissiedelen voor de lucht-en ruimtevaart en ondersteunt alle grote lucht- en ruimtevaartondernemingen wereldwijd. Met zijn hoofdzetel in België is BMT actief vanuit België, Roemenië en de Verenigde Staten.