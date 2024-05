“Natuurlijk is het jammer dat het gedaan is, maar we moeten eerlijk zijn: we zaten hier op ons maximum. Er kunnen veertig mensen zich inschrijven voor de klimwedstrijd en het is volledig volboekt”, vertelt zaakvoerder Koen Demuynck. Daarom wordt er nu geïnvesteerd in een nieuw complex op de Transfosite in Zwevegem.

De opening daarvan staat gepland voor april volgend jaar. “De totale site van Blueberry Hill ligt op 1000 vierkante meter grond. In Zwevegem zal dat 6000 vierkante meter zijn. De klimzaal wordt viermaal zo groot, waardoor zelfs 120 klimmers geen enkel probleem vormen”, gaat Demuynck verder. Naast de klimzaal komt er ook een grote buitenboulder.