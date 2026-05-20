Blokken in de kerk of in het zwembad? Oostende opent opnieuw stille studeerplekken
Studenten die zich tijdens de examenperiode willen concentreren, kunnen opnieuw terecht op verschillende stille studeerplekken in Oostende. Tot eind juni zijn er plaatsen beschikbaar in onder meer de bibliotheek, het zwembad, De Grote Post en het Stadhuis. Ook de zijkapel van de Sint-Jozefkerk wordt opnieuw ingericht als blokplek.
Veel studenten kiezen ervoor om niet thuis, maar op locatie te studeren. Daarom voorziet de Stad Oostende ook deze blokperiode opnieuw extra ruimte. Studenten kunnen onder meer terecht in zwembad Brigitte Becue, de Bibliotheek, De Grote Post en het Stadhuis, met zicht op de Mercator.
Ook de Sint-Jozefkerk staat opnieuw op de lijst. Daar kan je niet vooraf reserveren. Daarnaast bieden ook OC De Ballon, OC ’t Viooltje en OC De Schelpe studeerruimte aan.
Rust
Volgens schepen van Jeugd Vanessa Vens kan een goede studeerplek een groot verschil maken tijdens de examens. “Met deze stille locaties willen we studenten in Oostende de ruimte geven om zich in alle rust te focussen, elk op hun eigen manier en op een plek waar ze zich goed voelen. Vanuit de Stad wensen we alle studenten dan ook veel succes toe tijdens de examens”, zegt Vens.
Locaties
Studenten kunnen terecht in zwembad Brigitte Becue, zaal Grote Rede, van 16 mei tot en met 30 juni. De zijkapel van de Sint-Jozefkerk is beschikbaar van 18 mei tot en met 25 juni.
In De Grote Post kan er gestudeerd worden in zaal Atelier +3 van 29 mei tot en met 22 juni. Het Stadhuis opent de Conferentiezaal op zaterdagen en zondagen van 30 mei tot en met 21 juni.
De Bibliotheek voorziet verschillende zalen van 1 juni tot en met 30 juni. OC De Schelpe, OC ’t Viooltje en OC De Ballon bieden het hele jaar door studeerruimte aan.
Openingsuren
De studeerplekken zijn toegankelijk tijdens de openingsuren van de locaties. In de Forumzaal van de bibliotheek kan er gestudeerd worden tot 22 uur, op voorwaarde dat er een verantwoordelijke aanwezig is. Daarvoor werkt de Stad samen met geëngageerde studenten.
Een plek reserveren kan via hier: https://www.oostende.be/studer...