Studenten kunnen terecht in zwembad Brigitte Becue, zaal Grote Rede, van 16 mei tot en met 30 juni. De zijkapel van de Sint-Jozefkerk is beschikbaar van 18 mei tot en met 25 juni.

In De Grote Post kan er gestudeerd worden in zaal Atelier +3 van 29 mei tot en met 22 juni. Het Stadhuis opent de Conferentiezaal op zaterdagen en zondagen van 30 mei tot en met 21 juni.

De Bibliotheek voorziet verschillende zalen van 1 juni tot en met 30 juni. OC De Schelpe, OC ’t Viooltje en OC De Ballon bieden het hele jaar door studeerruimte aan.