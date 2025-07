Zwemmen in de Ieperse wateren is met uitzondering voor de lokale triatlonclub in Dikkebusvijver altijd verboden. Door de blauwalgen mag er momenteel niemand meer zwemmen. Hengelen blijft wel toegelaten. “Hou ook je hond uit het water en laat kinderen niet spelen aan de waterrand. Bij huidcontact moet je je zo vlug mogelijk afspoelen of douchen,” geeft de stad nog als advies mee.