Het persbericht van Sport Vlaanderen maakt duidelijk dat de sluiting kadert in een ruimer besparingsplan van de Vlaamse Regering en dat de timing van de stopzetting nog onderzocht wordt. Het vast personeel zou elders binnen Sport Vlaanderen tewerkgesteld worden. Over concrete stappen, impact op de site en gebruikers is er vandaag geen bijkomende informatie.“We weten vandaag niet meer dan wat telefonisch werd meegedeeld en wat Sport Vlaanderen zelf communiceert,” vervolgt burgemeester Prasse.

