Blan­ken­ber­ge ver­rast door plot­se aan­kon­di­ging van slui­ting Cen­trum Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen kondigde gisteren aan dat hun centrum in Blankenberge zal sluiten. De beslissing vloeit voort uit de besparingsmaatregelen van de Vlaamse Regering en kwam zonder voorafgaand overleg met de stad.

Burgemeester Björn Prasse: “We zijn compleet verrast door deze aankondiging. Vorige week zaten schepen van Sport Patrick De Meulenaere en ikzelf nog samen met de directie van Sport Vlaanderen. We bespraken toen hoe we samen een investeringsfonds konden uitwerken voor de noodzakelijke renovaties op de site. Er werd bekeken hoe we dit konden opnemen in het Meerjarenplan. Deze beslissing komt dan ook volledig uit de lucht gevallen.”

Sport Vlaanderen moet twee centra in West-Vlaanderen sluiten door besparingen

Timing

Het persbericht van Sport Vlaanderen maakt duidelijk dat de sluiting kadert in een ruimer besparingsplan van de Vlaamse Regering en dat de timing van de stopzetting nog onderzocht wordt. Het vast personeel zou elders binnen Sport Vlaanderen tewerkgesteld worden. Over concrete stappen, impact op de site en gebruikers is er vandaag geen bijkomende informatie.“We weten vandaag niet meer dan wat telefonisch werd meegedeeld en wat Sport Vlaanderen zelf communiceert,” vervolgt burgemeester Prasse.

Snel schakelen

Schepen voor Sport Patrick De Meulenaere: “Ook onze sportdienst heeft geen extra informatie. We verwijzen daarom voor alle verdere info naar Sport Vlaanderen. Maar laat één ding duidelijk zijn: dit wordt snel schakelen. We willen zo snel mogelijk duidelijkheid voor de Blankenbergenaars, de clubs en de vele gebruikers.”

Het stadsbestuur blijft de situatie nauw opvolgen en vraagt transparantie over de volgende stappen. Zodra er bijkomende duidelijkheid is vanuit Sport Vlaanderen, wordt die gecommuniceerd aan inwoners, verenigingen en partners.

De redactie
