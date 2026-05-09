Zowel aan de wal als in het water is er heel wat te beleven. Naast de vele demonstraties die verwijzen naar de visserij, valt er ook wat te proeven. De Blankenbergse Zeereddingsdienst kwam met een spectaculaire demonstratie: iedereen krijgt de kans om even mee te varen met één van hun reddingsboten. De Havenfeesten in het Hemelvaartweekend zijn al jaren een toeristische topper voor de badstad. De organisatie spreekt van 60.000 bezoekers voor de vierdaagse.