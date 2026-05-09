Blan­ken­ber­ge orga­ni­seert jaar­lijk­se haven­fees­ten: 60.000 bezoekers

In Blankenberge herleeft de geschiedenis opnieuw tijdens de havenfeesten. De vierdaagse speelt zich af op en rond het jachthavendok en ontvangt 60.000 bezoekers. Er liggen authentieke schepen aangemeerd die je kan bezoeken en voor de liefhebbers van maritieme muziek is er een festival van zeemansliederen.

Zowel aan de wal als in het water is er heel wat te beleven. Naast de vele demonstraties die verwijzen naar de visserij, valt er ook wat te proeven. De Blankenbergse Zeereddingsdienst kwam met een spectaculaire demonstratie: iedereen krijgt de kans om even mee te varen met één van hun reddingsboten. De Havenfeesten in het Hemelvaartweekend zijn al jaren een toeristische topper voor de badstad. De organisatie spreekt van 60.000 bezoekers voor de vierdaagse.

Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Victor Peeters
