Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Het Black Weekend is het koopjesweekend dat volgt op Black Friday. Een aantal winkels kondigt hoge kortingen aan, maar steeds meer lokale handelaars keren zich af. Vooral kledingzaken gaan niet meer mee met kortingen net voor de drukste koopperiode van het jaar en de solden die daar in januari op volgen.
Enkele handelszaken in Kortrijk kondigen hoge kortingen aan in het Black Weekend, maar steeds meer lokale handelaars gooien Black Friday overboord, vooral in de kledingsector. Soms spreken ze samen af om geen kortingen meer aan te bieden in het Black Weekend.
Maxim Clarysse, Cherubin: "Wij verkopen aan eerlijke prijzen die we doorheen het jaar hanteren. Op een bepaalde dag kortingen geven en morgen niet meer is niet fair naar onze klanten toe."
Drukste periode
In het straatbeeld is het soms even zoeken naar de winkels die Black Friday kortingen afficheren. Het eindejaar is de drukste periode en daarna volgen de solden in januari. Maar de kortingen online voeren de druk op. Voor veel handelaars is Black Friday er teveel aan.
Fysieke winkels
Wouter Allijns, schepen van Middenstand Kortrijk: "In een levendig stadscentrum zijn fysieke winkels belangrijk en daar willen ze ook beloond voor worden. Dan roep ik de mensen ook op om hier te kopen."
Na het Black Weekend is het morgen Cyber Monday en daar horen blijkbaar nog maar eens kortingen bij.