Enkele handelszaken in Kortrijk kondigen hoge kortingen aan in het Black Weekend, maar steeds meer lokale handelaars gooien Black Friday overboord, vooral in de kledingsector. Soms spreken ze samen af om geen kortingen meer aan te bieden in het Black Weekend.



Maxim Clarysse, Cherubin: "Wij verkopen aan eerlijke prijzen die we doorheen het jaar hanteren. Op een bepaalde dag kortingen geven en morgen niet meer is niet fair naar onze klanten toe."