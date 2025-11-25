Black Friday zorgt voor pakjeslawine bij Buurtwinkel Anna: “zelfs keuken hebben we uitgebroken”
In Buurtwinkel Anna in Roeselare passeren deze maand maar liefst 10.000 pakjes door de handen van uitbaatster Melissa Rosseel. Door de drukte rond Black Friday zit de kleine buurtwinkel letterlijk overvol, maar Melissa blijft opvallend enthousiast.
De eindejaarsperiode en Black Friday zorgen opnieuw voor recorddrukte bij de afhaalpunten van koerierdiensten. Dat is in Buurtwinkel Anna in Roeselare niet anders. “Op een gewone maand verwerken we hier zo’n 5.000 pakjes”, zegt uitbaatster Melissa Rosseel. “Maar in november gaat dat gemakkelijk naar 10.000”, vertelt ze tussen twee leveringen door.
In de winkel stoppen zowat alle grote koerierdiensten: bpost, PostNL, GLS, DPD, DHL Express, Vinted Go, UPS, Colis Privé en Mondial Relay. “Je zou voor minder de tel kwijtraken”, lacht Rosseel.
Keuken geofferd voor extra stock
Om de enorme stroom aan dozen en zakken te kunnen opslaan, moest Melissa zelfs haar keuken opofferen. “Die hebben we uitgebroken”, vertelt ze. “Nu staat mijn keuken gewoon in de living. Het is één groot geheel geworden, maar het werkt.”
’s Ochtends om halfzes begint ze aan het sorteren. Ondanks de drukte houdt ze van het werk. “Ik vind pakjes tof. Het is altijd een beetje alsof mensen hier een cadeautje komen ophalen”, zegt ze. Ook klanten komen er graag. “Het is een dichte buurtwinkel, met vriendelijke service”, klinkt het bij bezoekers.