Kortrijk pakt binnenkort uit met een belangrijke erfgoedrenovatie. Het 18de-eeuwse herenhuis aan de Broelkaai, beter bekend als BK6, krijgt vanaf maart 2026 een grondige gevelrestauratie. De werken kosten in totaal ruim 924.000 euro en moeten tegen oktober 2026 afgerond zijn. Het monument wordt nadien de nieuwe thuisbasis van het toeristisch onthaal van de stad.
BK6 werd gebouwd in 1777 en is sinds 1983 beschermd erfgoed. Het statige gebouw deed jarenlang dienst als Broelmuseum en is vandaag een creatieve hotspot op het Buda-eiland. Nu maakt het zich op voor een nieuwe toekomst.
"Met deze restauratie geven we het erfgoed opnieuw de uitstraling die het verdient."
Schepen van Erfgoed Wout Maddens benadrukt de waarde van het pand: “De patriciërswoning uit 1777 is een kroonjuweel van Kortrijk. Met deze restauratie geven we het erfgoed opnieuw de uitstraling die het verdient én geven we tegelijk het startschot voor de erfgoedrenovaties van deze legislatuur.”
Toeristisch onthaalpunt
De buitenrestauratie wordt uitgevoerd door Callebaut Architecten. Naast het herstel van de gevels worden ook natuursteen, smeedwerk, schrijnwerk en balkons onder handen genomen. Waar mogelijk komt er dubbele beglazing en de tijdelijke toegangshelling maakt plaats voor een duurzame oplossing. De werken kosten in totaal ruim 924.000 euro en moeten tegen oktober 2026 afgerond zijn. Het Agentschap Onroerend Erfgoed voorziet een premie van 300.000 euro.
Vanaf 2027 wordt BK6 ook het nieuwe toeristisch onthaalpunt.