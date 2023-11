Anseeuw is eerste schepen in Oostende en blikt zelf met tevredenheid terug op de restauratie van de Koninklijke Gaanderijen en het Thermae Palace hotel. Dit afwerken is nog zijn doel. Als schepen van mobiliteit zorgde hij voor een zone 30 in de stad. Anseeuw wil kiezen voor een job buiten de politiek, en, schrijft hij, “Ik moet bekennen dat ik er erg naar uitkijk om meer ruimte te maken voor nieuwe uitdagingen waar ik me opnieuw volledig in kan uitleven.”

Voor N-VA in Oostende is dit zonder meer een aderlating.