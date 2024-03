Ook in Claus’ bekendste werk, "het Verdriet van België", lees je over hoe hij in Kortrijk de oorlog doormaakt. Nu Claus 16 jaar overleden is, wordt met minder schroom over zijn positie en overtuigingen in die oorlogsjaren geschreven. Maar Claus was jong en heeft toch wel veel tijd nodig om zich via Oostende, vrouwen, Parijs en Italië uit de klei van een zwarte jeugd te trekken.

En zo komt Claus in Oostende terecht. Misschien zijn voorkeurstad in West-Vlaanderen. “Oostende, Daar is mijn bestaan beginnen te vergaan,” citeert Schaevers. "Hij noemt het vergaan, maar het is ook de opgang van de jonge Claus en het fantastisch ontbloeien van een talent dat daar gebeurt. Maar ook de grote liefde met zijn eerste vrouw, Ellie Overzier. Het zijn mooie passages in mijn boek gestoffeerd door een reeks liefdesbrieven."