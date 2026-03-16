De brandweer van zone Fluvia werd tijdens de nacht van zondag op maandag rond 3.45 uur opnieuw opgeroepen naar de R8, net voor de afrit van Gullegem (Wevelgem) in de richting van Heule (Kortrijk), om een grote modder- en waterstroom op te ruimen. Een gelijkaardig incident deed zich ook al afgelopen vrijdag voor.



De oorzaak ligt opnieuw bij een technisch defect aan de waterpomp die water onder de R8 wegpompt. Door het uitvallen van de pompen ontstaat er een grote druk op de groene berm langs de binnenring, waardoor een mengeling van modder en water op de rijbaan terechtkomt.

De R8 is was een tijdlang afgesloten vanaf Kortrijk-West tot Gullegem, maar intussen is een rijstrook terug open voor verkeer. Brandweerlieden zijn volop bezig met de opruimwerken. Verkeer dat van de A19 komt, wordt omgeleid via Kortrijk-Zuid. Hoe lang de hinder zal duren, is voorlopig nog onduidelijk.

