15°C
Aanmelden
Nieuws
 | update 
Kortrijk Wevelgem

KIJK. Bin­nen­ring R8 deels open na nieu­we mod­der­stroom bij afrit Gullegem

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Er is opnieuw een grote modder- en waterstroom op de R8 rond Kortrijk, net voor de afrit van Gullegem (Wevelgem) richting Heule (Kortrijk). Het is een gevolg van een technisch defect aan een waterpomp in de buurt. Een rijstrook is intussen opnieuw open voor verkeer. 

De brandweer van zone Fluvia werd tijdens de nacht van zondag op maandag rond 3.45 uur opnieuw opgeroepen naar de R8, net voor de afrit van Gullegem (Wevelgem) in de richting van Heule (Kortrijk), om een grote modder- en waterstroom op te ruimen. Een gelijkaardig incident deed zich ook al afgelopen vrijdag voor.

De oorzaak ligt opnieuw bij een technisch defect aan de waterpomp die water onder de R8 wegpompt. Door het uitvallen van de pompen ontstaat er een grote druk op de groene berm langs de binnenring, waardoor een mengeling van modder en water op de rijbaan terechtkomt.

De R8 is was een tijdlang afgesloten vanaf Kortrijk-West tot Gullegem, maar intussen is een rijstrook terug open voor verkeer. Brandweerlieden zijn volop bezig met de opruimwerken. Verkeer dat van de A19 komt, wordt omgeleid via Kortrijk-Zuid. Hoe lang de hinder zal duren, is voorlopig nog onduidelijk. 

Redactie
R8

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden