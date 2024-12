Door een administratieve fout is er in telbureau drie, uit het centrum van Wingene, maar een van de drie stembussen geteld.

Na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen hadden we vastgesteld dat er een aantal zaken toch eigenaardig waren. We hebben daarop een verzoekschrift ingediend. We zijn nu bijzonder tevreden dat het verzoekschrift is ingewilligd en dat we de volledige hertelling krijgen zoals we geopperd hadden”, zegt Geert Dedecker, voorzitter van CD&V WZR-RKD.