15°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk Alveringem

Bij­zon­der archief van Adri­aan Lin­ters ver­huist van Kort­rijk naar Alveringem

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Kortrijk wordt een bijzonder archief verhuisd. Het gaat om het privéarchief van Adriaan Linters, de voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie. Hij overleed eerder dit jaar en laat een enorme hoeveelheid boeken, dossiers en documenten na.

Al weken is de vereniging druk in de weer om alles naar een oude brouwerij in Beveren-aan-de-IJzer, bij Alveringem, over te brengen. Alles wordt netjes geïnventariseerd om het dan later publiek toegankelijk te maken. Hendrik Nelde, Vlaamse Vereniging Industriële Archeologie: "Eigenlijk zijn we al vijf weken bezig. En we zitten al aan de twintigste bestelwagen die we vullen met het archief van Adriaan Linters. We hebben in totaal 82 lopende meter van 2,5 meter hoge rekken."

2018-12-28 00:00:00 - Vrijwilligers inventariseren 30 ton boeken
Nieuws

Vrijwilligers inventariseren 30 ton boeken

Heel blij

Nieuwe bestemming is erfgoedsite brouwerij Feys-Callewaert in Beveren-Aan-De-IJzer. “Ik denk dat Adriaan heel blij zou zijn dat het in een erfgoedsite terechtkomt en niet in een kantoorgebouw waar je ’s avonds en in het weekend niet binnen kan. We willen dit archief ontsluiten, zodat iedereen die zich wil verdiepen in de dossiers er makkelijk informatie kan vinden.”

"Zijn papier was alles. Zijn werk was ook alles. Hij was geen familieman. Hij was één en al zijn werk en zijn industriële archeologie."

Steven Linters, oudste zoon Van Adriaan
2019-05-21 00:00:00 - West-Vlaamse archeologen vallen in de prijzen

Archief: Adriaan Linters in 2018

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Archeologie

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ongeval Izegem 1
Nieuws

Vrachtwagen met aardappelen kantelt, fietser kan net uitwijken
Ongeval boezinge
Nieuws

Vrachtwagen en lijnbus botsen in Boezinge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Hype O Dream

Dancefestival Hype'O Dream last in 2026 een pauze in
Vaandel3

Authentiek altaarvaandel ontdekt in Sint-Godelieveabdij
IMG 4449

Boektopia: de ideale uitstap voor jong en oud tijdens de herfstvakantie
Rouwfotograaf2

Jonas Demeulemeester wil taboe rond rouwfotografie doorbreken
Bibliotheek Lauwe

West-Vlamingen zijn de actiefste bibliotheekbezoekers van Vlaanderen
Hagelslag Roeselare

Manta: poëtische muziek- en theatervoorstelling in Roeselare
Aanmelden