Bijzonder archief van Adriaan Linters verhuist van Kortrijk naar Alveringem
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Kortrijk wordt een bijzonder archief verhuisd. Het gaat om het privéarchief van Adriaan Linters, de voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie. Hij overleed eerder dit jaar en laat een enorme hoeveelheid boeken, dossiers en documenten na.
Al weken is de vereniging druk in de weer om alles naar een oude brouwerij in Beveren-aan-de-IJzer, bij Alveringem, over te brengen. Alles wordt netjes geïnventariseerd om het dan later publiek toegankelijk te maken. Hendrik Nelde, Vlaamse Vereniging Industriële Archeologie: "Eigenlijk zijn we al vijf weken bezig. En we zitten al aan de twintigste bestelwagen die we vullen met het archief van Adriaan Linters. We hebben in totaal 82 lopende meter van 2,5 meter hoge rekken."
Heel blij
Nieuwe bestemming is erfgoedsite brouwerij Feys-Callewaert in Beveren-Aan-De-IJzer. “Ik denk dat Adriaan heel blij zou zijn dat het in een erfgoedsite terechtkomt en niet in een kantoorgebouw waar je ’s avonds en in het weekend niet binnen kan. We willen dit archief ontsluiten, zodat iedereen die zich wil verdiepen in de dossiers er makkelijk informatie kan vinden.”
"Zijn papier was alles. Zijn werk was ook alles. Hij was geen familieman. Hij was één en al zijn werk en zijn industriële archeologie."
Archief: Adriaan Linters in 2018