Al weken is de vereniging druk in de weer om alles naar een oude brouwerij in Beveren-aan-de-IJzer, bij Alveringem, over te brengen. Alles wordt netjes geïnventariseerd om het dan later publiek toegankelijk te maken. Hendrik Nelde, Vlaamse Vereniging Industriële Archeologie: "Eigenlijk zijn we al vijf weken bezig. En we zitten al aan de twintigste bestelwagen die we vullen met het archief van Adriaan Linters. We hebben in totaal 82 lopende meter van 2,5 meter hoge rekken."