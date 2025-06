Toch erkent 44% van de ondervraagden het belang van telefoneren in een professionele context. Daarom lanceert AXA de campagne ‘Dare-to – It’s all about confidence’, om jongeren te helpen hun belvrees te overwinnen.

“Door jongeren te helpen hun stem te vinden, verkleinen we drempels, vergroten we kansen en bouwen we aan een veerkrachtige toekomst,” zegt Els Jans, HR-directeur bij AXA. “Concrete tips helpen: oefenen met een vriend, werken met een script, en vooral: blijven herhalen.”