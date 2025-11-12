65 gevangenen slapen in West-Vlaanderen op matras op de grond, Gevangeniswezen ‘slaat alarm’
In totaal slapen vandaag 600 gedetineerden op een matras op de grond, het hoogste aantal dat ooit in België is geregistreerd. In West-Vlaanderen slapen er 65 op een matras op de grond. Het Belgische gevangeniswezen luidt maandag de alarmbel en spreekt van een situatie die niet langer beheersbaar is.
De totale gevangenispopulatie in ons land is intussen opgelopen naar 13.613 gevangenen, een niveau dat volgens de administratie "ongezien" is. Ter vergelijking: op 9 december 2024 waren dat er nog 12.764.
Volgens de administratie is de snelle stijging van de cijfers het gevolg van een samenloop van factoren: de uitstroom verloopt bijzonder traag en er is een sterke toename van het aantal beklaagden in voorhechtenis, van het aantal geïnterneerden en van het aantal mensen zonder papieren dat in detentie terechtkomt. Die combinatie duwt de instellingen naar hun limieten.
Ieper telt 36 gedetineerden die op een matras op de grond slapen, in Brugge zijn het er 29.
Noodknop
De administratie heeft de voorbije weken herhaaldelijk gevraagd om maatregelen die de druk op het gevangenissysteem kunnen verlichten, zoals de herinvoer van het verlengd penitentiair verlof. Maar tot nog toe lijkt daar weinig beweging in te komen.
Minister van Justitie Annelies Verlinden (CD&V) had eerder al aangegeven dat zij werkt aan bijkomende maatregelen, maar de kwestie is vrijdag niet aan bod gekomen op de kern. "Wij drukken de noodknop in," zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van het Gevangeniswezen.
Justitieminister Annelies Verlinden: "situatie is ernstig"
Minister van Justitie Annelies Verlinden (CD&V) erkent dat de situatie in de Belgische gevangenissen, waar sinds maandag een record van 600 gedetineerden op een matras op de grond slaapt, ernstig is. Ze heeft enkele weken geleden al mogelijke oplossingen voorgelegd aan de regering, zegt ze aan Belga, maar voorlopig is er nog geen akkoord om op korte termijn het probleem met de grondslapers volledig weg te werken.
Het kabinet benadrukt dat er vanuit Justitie structurele voorstellen werden voorgelegd om de problematiek van de overbevolking aan te pakken. Die voorstellen omvatten onder meer structurele investeringen, maatregelen om de uitstroom te verbeteren en een brede aanpak die samen met alle betrokken diensten zoals Volksgezondheid, Asiel en Migratie en de Regie der Gebouwen wordt voorbereid.