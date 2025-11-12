De administratie heeft de voorbije weken herhaaldelijk gevraagd om maatregelen die de druk op het gevangenissysteem kunnen verlichten, zoals de herinvoer van het verlengd penitentiair verlof. Maar tot nog toe lijkt daar weinig beweging in te komen.

Minister van Justitie Annelies Verlinden (CD&V) had eerder al aangegeven dat zij werkt aan bijkomende maatregelen, maar de kwestie is vrijdag niet aan bod gekomen op de kern. "Wij drukken de noodknop in," zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van het Gevangeniswezen.