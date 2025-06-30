27°C
Jabbeke

Bij­na 17.000 men­sen gebruik­ten tij­de­lijk veer­pont in Jabbeke

Veerboot Stalhille

Het tijdelijk veerpont dat deze zomer de defecte Stalhillebrug in Jabbeke verving, zette in totaal 16.996 fietsers en voetgangers over het kanaal Gent-Oostende. Dat blijkt uit cijfers van De Vlaamse Waterweg.

Tussen 1 juli en 14 september voer het veer 5.324 keer en vervoerde het gemiddeld 224 reizigers per dag. Topdag was 15 augustus.

De Stalhillebrug raakte in mei beschadigd toen een ballastgewicht loskwam. De Vlaamse Waterweg bereidt intussen de herstellingswerken voor en wil nog dit jaar een aannemer aanstellen. Volgens schepen Philippe Vandaele is de brug een cruciale fietsverbinding in de regio. Voorlopig is er een beveiligde omleiding langs de vaste brug in de N377.

Tijdelijke veerdienst vervangt kapotte Stalhillebrug
